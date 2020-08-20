شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى يؤكد فشل "الجزيرة" فى الإضرار بمصر عن طريق بث الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قناة "الجزيرة " كانت ولازالت وسيلة إعلامية موجهة للإضرار بالأمة العربية ولتنفيذ أجندات دولية ولإثارة الفتن فى الشارع المصرى والعربى، وذلك ليس بهدف البناء بل للتدمير والفوضى الخلاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قناة الجزيرة تواصل ممارساتها الإعلامية من خلال توجيه تعمل عليه من قوى كارهة للإضرار بالشعب العربى وهى أحد الوسائل المستخدمة فى التعبئة ضد العالم العربى وإثارة الفتن داخل دول الشرق الأوسط.

وأوضح أن قناة الجزيرة تفعل ذلك بالتعاون مع عملاء يتقاضون أجر لمحاولة اصطياد أى حدث تعمل على تضخيمه أو فبركة الأحداث للإضرار بالاستقرار فى الدولة وذلك من خلال أسلوب إعلامى خبيث وممنهح لا يأتى بغرض البناء وإنما الإثارة بتشوهات إعلامية موجهة لضرب التوحد الشعبوى والعربى أيضا.

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وعما أثير بشأن مسجد كفر الدوار، قال عضو مجلس النواب، أن مصر انشئت أكبر مسجد فى تاريخ الأمة العربية وهو "الفتاح العليم"، كما أنه تم إنشاء 14 مسجدا على محور المحمودية والعمل يأتى لهدف عدم تعطيل الإعمار والتنمية وتوسعة الطرق وتطويرها.