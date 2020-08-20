الأردن.. إجراءات حكومية جديدة لضبط النفقات

عمم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لضبط النفقات وترشيدها، مؤكدًا ضرورة الالتزام والتقيد بها.
ومنع الرزاز في تعميمه من "صرف أي مكافآت من خارج المخصصات المرصودة ضمن مجموعة الرواتب في النفقات
وشملت الإجراءات الجديدة 9 بنود تهدف إلى ضبط النفقات، بعد مناقشة مجلس الوزراء التعديلات المقترحة حيال ملاحظات رئاسة المجلس حول دراسة الهدر في الموازنة العامة لعام 2020.
وشملت الإجراءات عدم تكليف أكثر من 25 % من موظفي الدائرة الحكومية بالعمل الإضافي، إلا بوجود مبررات جوهرية تستوجب ذلك، كما شملت عدم الجمع بين المكافأة والعمل الإضافي.
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