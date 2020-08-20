بعد تصدرها للتريند.. بعض المعلومات قد لا تعرفها عن جامعة الملك خالد

أنهت جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، استعداداتها لاستئناف الدراسة عن بعد وفق الآلية المحددة لذلك عبر تقنية البلاك بورد التي أثبتت كفاءتها خلال الفصل الدراسي السابق.

جامعة الملك خالد، أعلنت أمس عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية، والتي شملت تنظيمات بداية الفصل الدراسي الأول، والطلاب والطالبات المستجدين، واجتماعات اللجان والمجالس، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مقر الجامعة، والاختبارات الفصلية والنهائية.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن جامعة الملك خالد

تاريخ جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد جامعة حكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1419هـ، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد، وذلك في يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ المتضمن الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير تحت مسمى جامعة

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الملك خالد.

بدأت بأربع كليات وهي كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية، وكلية الطب، وكلية التربية. ومن ثم تمت إعادة هيكلة الكليات القائمة واستحداث عدد من الكليات الجديدة وضم كليات البنات وكليتي المعلمين وكليات العلوم الصحية إلى الجامعة، حيث بلغ المجموع 29 كلية للطلاب والطالبات.

تصنيف جامعة الملك خالد

بحسب تصنيف الويبومتركس فتحتل جامعة الملك خالد المرتبة 2,069 عالميًا، أما بحسب تصنيف QS العالمي فإن جامعة الملك خالد واصلت تقدمها في التصنيف الدولي للجامعات QS، حيث حصلت على المرتبة 448 عالمياً، والمرتبة 24عربياً (Arab Region University Ranking) لعام 2019م، وبذلك تكون الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات عربية، أما داخل السعودية فتحتل جامعة الملك خالد المرتبة الرابعة على مستوى جامعات المملكة العربية السعودية.

أبرمت جامعة الملك خالد مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود لكي