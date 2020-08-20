الصين تنتهك سيادة فيتنام وتضع قاذفة قنابل على جزر متنازع عليها

أعلنت وزارة الخارجية في فيتنام، اليوم الخميس، أن وجود قاذفة قنابل صينية في جزر "باراسيل" المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي "يهدد السلام".

قالت المتحدثة باسم الوزارة، لو ثي ثو هانج، في إفادة صحفية، إنه "في ظل حقيقة أن أطرافًا معنية أرسلت (إلى الجزر) أسلحة وقاذفة قنابل، فإن هذا لا يعد انتهاكًا لسيادة فيتنام فحسب، بل ويمثل خطرًا على الوضع في المنطقة".

ولم تذكر هانج، متى شوهدت القاذفة الصينية في

جزر "باراسيل".

وأفادت وسائل إعلام فيتنامية وصينية، أن حكومة بكين نشرت أخيرًا طائرات مقاتلة وقاذفة واحدة على الأقل، وهي القاذفة "إتش-6 جيه"، في جزر "باراسيل"، التي هي واحدة من مجموعتين من الجزر في بحر الصين الجنوبي، تدعي بكين أن لها "حقوقًا سيادية تاريخية عليها".

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وعززت بكين، التي تخوض منذ سنوات نزاعات بحرية مع دول أخرى مطلة على

بحر الصين الجنوبي، وجودها وتدريباتها في الأشهر الأخيرة في الأجزاء المتنازع عليها من الممر المائي الاستراتيجي، في وقت تحارب فيه دول أخرى تطالب بالسيادة في المنطقة تفشي فيروس كورونا

وتعهدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها المشروعة، وذلك ردًا على تحرك واشنطن هذا الأسبوع لتشديد القيود على شركة هواوي الصينية.

قالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فورًا"، من دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية.