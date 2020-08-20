1354 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان اليوم 1354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 59451 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنها سجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1153 حالة.
وتراجعت الأسهم اليابانية، خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصاديمن جائحة فيروس كورونا.
وتراجع المؤشر نيكي واحدا بالمئة ليغلق عند 22880.62 نقطة، أقل مستوى منذ 12 أغسطس.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1599.20 نقطة مسجلا أقل مستوى في أسبوع.
وانخفض 30 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.
وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أداء أقل من سائر السوق حيث يساور القلق المستثمرينبشأن توسيع واشنطن نطاق القيود التي تفرضها على شركة هواوي الصينية وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.63 بالمئة يوم الأربعاء.
كما هوى سهم سكرين هولدنجز 5.18 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.32 بالمئة ونزل سهم أدفانتست كورب 3.59 بالمئة.
وتراجع مؤشر الشركات الناشئة 0.98 بالمئة بعد يوم من صعوده لأعلى مستوى في عامين.
وصعد سهم باناسونيك 1.51 بالمئة بعد تقارير لوسائل إعلام تحدثت عن استثمار للشركة بقيمة 100 مليون دولار لدعم طاقة إنتاج البطاريات لشركة تسلا.
وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 7.2 بالمئة بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية أن هيتاتشي تعتزم بيعها.
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