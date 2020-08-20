5792 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

المكسيك أ ش أ سجلت المكسيك 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة، وبلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

أكدت الحكومة المكسيكية، اليوم الخميس، بأن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); Advertisements وتشير السلطات الصحية في المكسيك إلى أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

فيما تشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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