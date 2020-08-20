ارتفاع إصابات فيروس كورونا في شمال شرقي سوريا

سجلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،اليوم الخميس، حالتي وفاة لمصابين بكورونا و 27 إصابة جديدة في مناطق سيطرتها.
وجاء في بيان نشرته الهيئة الصحية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: "تم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة، أن الحالتين هما لإمرأة في الستين من العمر من
كما لفت مصطفى إلى أن حالات الإصابة الجديد المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية توزعت على الشكل التالي: 17حالة في قامشلو، 5 حالات في ديرك، 5 حالات في الحسكة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة في منطقة "الإدارة الذاتية"لشمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 280 حالة، منها 17 حالة وفاة.
أصيب مدنيان نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي في سوريا، التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها.
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.
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