وزارة التجارة الصينية تؤكد حماية شركة هواوي من قيود أمريكا

تعهدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها المشروعة، وذلك ردًا على تحرك واشنطن هذا الأسبوع لتشديد القيود على شركة هواوي الصينية.

قالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فورًا"، من دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد

على الخطوة الأمريكية.

ووسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، نطاق القيود المعلنة في مايو التي تهدف لمنع شركة معدات الاتصال الصينية العملاقة "هواوي" من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص.

Advertisements

كما أضافت 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة

الأمريكية، في إطار الإجراءات الرامية لمنع وصول الشركة إلى الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتاحة تجاريًا.

وأعلنت الصين، يوم الأربعاء، معارضتها استخدام القوة لتغيير السلطة، داعية المنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتعزيز الحل السلمي لأزمة مالي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على التمرد العسكري في مالي واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته، وإعلان كيتا مساء أمس استقالته وحل الجمعية الوطنية والحكومة.