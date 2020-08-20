إسرائيل: نصف مليون شخص سيظل عاطلًا عن العمل حتى نهاية 2020

أعلنت خدمة التوظيف في إسرائيل، اليوم الخميس، أن ما يقرب من نصف مليون مواطن إسرائيلي سيظل عاطلًا عن العمل حتى نهاية عام 2020، وفقًا لبيانات خدمة التوظيف.

وأشارت خدمة التوظيف إلى أن زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا والقيود المفروضة على الاقتصاد تسببوا في تباطؤ معدل عودة العاملين إلى وظائفهم، إضافة إلى استمرار تردد طالبي العمل الجدد على وظائف لا تتناسب مع إمكاناتهم وذات أجور المنخفضة.

وأكدت خدمة التوظيف أنه من المتوقع أن يستنفد 80٪

من متلقي إعانات البطالة كامل فترة استحقاقهم للإعانة دون الحصول على الوظيفة المناسبة، خاصة في ضوء تمديد الاستحقاق حتى يونيو 2021، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وحذرت من أن استمرار أزمة فيروس كورونا سيتسبب في ضرر كبير بسوق العمل الإسرائيلي وسيستغرق سنوات عديدة للتعافي من الأزمة.

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ووقعت إسرائيل في موقف حرج سيؤدي بها إلى حل حكومة الوحدة وإجراء انتخابات للمرة الرابعة على التوالي

في أقل من عامين، حيث أنه لم يتبقى أمام حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود" المسيطران على الحكم في إسرائيل سوى خمسة أيام ، حتى يوم الإثنين، 24 أغسطس، لتمرير ميزانية الدولة وتفادي إجراء الانتخابات.

وأعلن بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب أزرق أبيض، أن الإئتلاف يمر بأيام حرجة، وذلك قبل أقل من أسبوع من حل الحكومة تلقائيا إذا لم يتمكن جانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق على حل مناسب للمضي قدما في ميزانية الدولة.

وقال جانتس إن حزبه يبذل قصارى جهده لحل الأزمة، لكنه لن يتنازل عن مبادئه الأساسية للقيام بذلك.