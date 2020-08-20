513 حالة إصابة جديدة بكورونا في باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم الخميس، إلى 290 ألفًا و968 حالة، وذلك عقب تسجيل 513 حالة إصابة جديدة.

ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6208 حالات، وذلك عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وأضافت القناة أن عدد المتعافين من

الفيروس في باكستان بلغ 272 ألفًا و804 أشخاص.

وأعلنت السلطات الصحية الباكستانية، يوم الأربعاء، تسجيل 613 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي