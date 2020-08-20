وزير خارجية بولندا يستقيل من منصبه

أعلن وزير خارجية بولندا، ياتسيك تشابوتوفيتش، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

أوردت الخارجية - حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن تشابوتوفيتش أفاد سابقًا أن ما بعد الانتخابات الرئاسية هو وقت جيد لتغيير رأس الدبلوماسية البولندية، معربًا عن اقتناعه أن من سيخلفه سيواصل الخط الحالي وسيقوي موقف بولندا على الساحة الدولية.

وتأتي استقالة وزير الخارجية هذا الأسبوع في أعقاب استقالة عدد من الوزراء ونوابهم .

كان تشابوتوفيتش، صرح الشهر الماضي أنه يتوقع مغادرة الحكومة كجزء من التغييرات في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس أندريه دودا، وأنه ليس تحت أي ضغط لمغادرة منصبه.

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بشيداش أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة؛ لبحث الوضع في بيلاروسيا على أعلى مستوى.

وقال بشيداش خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية البرلمانية في وارسو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية

اليوم الإثنين: "لدينا إشارات أولية

من العديد من شركائنا الأوروبيين حول الاستعداد والالتزام للتعامل مع هذه المسألة على أعلى مستوى".

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وأضاف: "آمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الأيام القليلة المقبلة، إنه بالطبع يتطلب

عددًا من الخطوات الدبلوماسية التي نتخذها كحكومة بولندية".

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيعقد قمة الاتحاد الأوروبي، بشأن الوضع في بيلاروس يوم الأربعاء المقبل.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.