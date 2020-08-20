تقرير كوري جنوبي: شقيقة زعيم كوريا الشماليّة هي الثانية في ترتيب القيادة فعليًّا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - قال مشرع من كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن المخابرات الكورية الجنوبية تعتقد أن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تأتي “في المرتبة الثانية في ترتيب القيادة فعليا”، لكن هذا لا يعني بالضرورة اختيارها خليفة له.

وكيم يو جونغ، التي يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها، هي الشخصية الوحيدة من عائلة الزعيم التي تلعب دورا في الحياة العامة، وقادت في الفترة الأخيرة حملة جديدة أكثر صرامة للضغط على كوريا الجنوبية.

وقال ها تاي-كيونغ، وهو نائب في البرلمان عن حزب معارض وعضو في لجنة المخابرات في المجلس، إن كيم تساعد في إدارة النظام بتفويض من شقيقها.

وأضاف عقب إفادة في جلسة مغلقة للمخابرات العامة بكوريا الجنوبية “الخلاصة هي أن كيم جونغ أون لا يزال يمسك بزمام السلطة المطلقة، لكنه ترك مهام أكبر قليلا من ذي قبل”.

وأضاف في نص تصريحات اطلعت عليه رويترز: “كيم يو جونغ تجيء في المرتبة الثانية في القيادة فعليا”.

وأضاف أن المزيد من السلطات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والعسكرية نُقلت كذلك لعدد من المسؤولين البارزين وإن كان على مستوى أدنى، ربما لتخفيف العبء عن كيم يونج أون وكذلك لتجنيبه اللوم عند أي فشل.

وأحاطت الأضواء بكيم يو جونغ قبيل القمة التي عقدها شقيقها عام 2019 مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام عندما تكفلت في إطار سعيها لضمان سير الأمور على ما يرام بحمل منفضة سجائر أخيها في محطة قطار خلال الرحلة.

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ويقول محللون إن دورها البارز في الحملة على كوريا الجنوبية هذا العام يلقي الضوء على دور سياسي كبير يتجاوز مجرد كونها مساعدة كيم.

فقد أصدرت أولى تصريحاتها الرسمية التي انهالت فيها بالنقد على الدولة المجاورة، وصورتها وسائل الإعلام الرسمية الشمالية باعتبارها صانع قرار.

وفي تموز، طرحت آراء شخصية عن الديبلوماسية مع الولايات المتحدة في بيان غير معتاد لوسائل الإعلام، قائلة إن شقيقها أعطاها تصريحا خاصا بمشاهدة تسجيلات احتفالات ذلك البلد بيوم الاستقلال.

وعندما ثارت شائعات وتكهنات في نيسان بشأن صحة كيم جونغ أون، كان يُنظر لشقيقته باعتبار أنها ربما تحل محله للإبقاء على حكم العائلة إلى أن يكبر أحد أبنائه.

لكن موقع “إن. كيه نيوز” الذي يتخذ من سول مقرا له ويرصد أخبار كوريا الشمالية قال إن كيم يو جونغ غابت عن حضور عدد من المناسبات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة منها جلسة موسعة لحزب العمال الحاكم أمس الأربعاء.

وأثار ذلك بعض التكهنات باحتمال تقليص سلطاتها.