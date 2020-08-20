إيران تحتجز سفينة إماراتية وطاقمها منذ مطلع الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2020 3:10 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس أن طهران احتجزت سفينة مسجلة في دولة الإمارات دخلت مياهها الإقليمية هذا الأسبوع، وزعمت أن خفر السواحل الإماراتي قتل صيادين إيرانيين اثنين في اليوم نفسه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان وزارة الخارجية قوله “يوم الاثنين، احتجز حرس الحدود الإيراني سفينة إماراتية وطاقمها بسبب إبحار غير مشروع في مياهنا الإقليمية”.

وأضاف البيان “في نفس اليوم قتل خفر السواحل الإماراتي بالرصاص اثنين من الصيادين الإيرانيين واحتجز زورقا… أعربت الإمارات عن أسفها للحادث وأعلنت في رسالة يوم الأربعاء استعدادها لدفع تعويضات”.