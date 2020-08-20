كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط قتلى جراء الفيضانات في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص غرقا، وإصابة شخص رابع بجروح، في جنوب البلاد، جراء السيول الجارفة التي تشهدها بعض المحافظات الزراعية الرعوية.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات، في غرب ثلاث فتيات وإصابة سيدة قرب مدينة امبود جنوب غرب البلاد، وفقًا للجنة تسيير الطوارئ الموريتانية.

وقد سجلت لجنة الطوارئ، بمحافظة الحوض الغربي قرب مدينة العيون، نفوق المواشي وسقوط بعض البيوت بمناطق متفرقة من المحافظة جراء العواصف القوية والأمطار.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورنا فى موريتانيا بلغ 6653 حالة، فيما استقر حالات الوفيات عند 157 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.