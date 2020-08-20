كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجهولون يطلقون النار على مسجد بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض إحدى المساجد بقرية سعدنايل في لبنان لإطلاق الرصاص من قبل مجهولين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أن عملية، أضرار عملية إطلاق النار اقتصرت على الماديات دون إلحاق أذي بالبشر.

وفي سياق آخر، ووقع الانفجار في مستودع يحوي نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم منذ 2014 دون ظروف التخزين المناسبة، وفقا للسلطات، ولكن لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

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هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 160 شهيدا، في حين لم تحصل السلطات عن حصيلة نهائية حتى الآن.

وذكر مصدر بوزارة الصحة اللبنانية، أنه لا يزال هناك 20 مفقوداً حتى الآن، في حين لا يزال البحث جار تحت الأنقاض عقب الكارثة التي خلفت أكثر من ستة آلاف مصاب.