إغلاق الدار البيضاء لمواجهة كورونا.. تفاصيل الإجراءات الخاصة بالعاصمة الإقتصادية

أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا في ثلاث مدن بينها الدار البيضاء، وذلك بعد تسجيل أعداد إصابات جديدة قياسية خلال الأيام الماضية.

وبالنسبة للعاصمة الإقتصادية، فقد قررت الحكومة، إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل.

كما تقرر الإبقاء على إجراءات التشديد، التي اتخذت مؤخرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من 2 أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء– مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، و2 أحياء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد.

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كما همت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة: إغلاق المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء.

وتقرر أيضا إغلاق أسواق القرب، انطلاقا من الساعة الرابعة مساء.، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، ومنع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي.