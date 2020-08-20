المضيق.. العثور على جثة شابة معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرتها

عثر ليلة الأربعاء، بالمضيق، على جثة فتاة معلقة بواسطة حبل، داخل منزل أسرتها بحي البوغاز.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الراحلة في عقدها الثاني، كانت قيد حياتها مقترنة بعقد قران، ولم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية.

الشابة عثر عليها معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها، في إحدى غرف المنزل، ما خلف حالة من الحزن لدى أفراد عائلتها.

سيارة نقل الأموات، نقلت جثة الشابة إلى مستودع الأموات، قصد عرضها على تشريح طبي لتحديد أسباب وفاتها، فيما باشرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.