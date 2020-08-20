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الكشف عن تعسفات حوثية جديدة بحق الأطفال بحيس جنوب الحديدة 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

كشفت مصادر مطلعة عن تعسفات جديدة أقدمت عليها مليشيات الحوثي بحق الأطفال والعقال في القرى الخاضعة لسيطرتها من الجهة الجنوبية لمديرية حيس بالحديدة. 

 

وقالت المصادر، إن المليشيات الحوثية أجبرت عقال قرى المحجر وظمي على تجنيد الأطفال للزج بهم في جبهات القتال بالساحل الغربي. 

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ووفقاً للمصادر، أن في حال رفض العقال تجنيد الأطفال، تصنفهم مليشيات الحوثي بضعف الإيمان وتقوم بادخالهم دورات طائفية لإعلان الولاء لهم. 

 

وتزايدت تعسفات الحوثيين بحق المدنيين في الحديدة من خلال تجنيد الأطفال وقطع الطرقات على المواطنين واختطافهم واستخدامهم دروع بشرية وتحويل منازلهم إلى ثكات عسكرية.

 

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