شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مسؤولون في إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية أن معظم الضحايا سقطوا في حوادث انهيار أسقف المنازل، حيث قتل تسعة أشخاص من أفراد أسرة واحدة عندما انهار سقف أحد المنازل في مدينة شيخوبورا، كما قتل أربعة أشخاص بحادث مماثل في مدينة لاهور.
وأضافوا أن ثلاثة عمال لقوا حتفهم عندما انهار جزء من أحد مناجم الفحم الحجري في منطقة كلركهار بسبب الأمطار الغزيرة، فيما قتل شخص بسبب التعرض لالتماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 17 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.