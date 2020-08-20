هواتف وأجهزة 'سامسونغ' التي ستحصل على التحديثات والدعم التقني

وأشارت "سامسونغ" حينها إلى أن هواتف الفئة الممتازة لديها ستحصل على الدعم التقني والتحديثات الدورية لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار هذه الأجهزة بدلا من سنتين كما هو الوضع حاليا.

وعادت الشركة مؤخرا ونشرت قائمة واسعة بالأجهزة التي ستستفيد من هذه الميزات والتي منها هواتف:



Gаlaxy S10 Lite و+Gаlaxy S10 وGаlaxy S10e وGаlaxy S10 وGаlaxy S10 5G و+Gаlaxy S20 وS20 Ultra وS20 وS20+ وGаlaxy S20 وGаlaxy S20 Ultra وGаlaxy S20 5G وS20+ 5G وS20+ 5G.

كما شملت القائمة هواتف فئة "Note" مثل: Note و+Note 10 وNote 10 Lite وNote 10 5G وNote 10 5G وNote 10 5G وNote 20 Ultra و Note 20 Ultra وNоte 20 Ultrа 5G.

وضمت القائمة هواتف الفئة "Z" القابلة للطي بكافة أنواعها، إضافة إلى هواتف من الفئة المتوسطة مثل A90 5G وA71 وA71 وA71 وA51 5G، إضافة إلى الحواسب اللوحية Tab S7 و+Tab S7 وTab S7 5G وTab S7+ 5G وTab S6 وTab S6 5G وTab S6 Lite.

