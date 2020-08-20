الزراعة تعلن صرف مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الذرة الصفراء

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركة مابين النهرين العامة للبذور قامت بصرف مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم ۲۰۲۰-۲۰۱۹ وللدفعة الرابعة وبنسبة 15%، حيث سبق وان الشركة صرفت 50% من مستحقات الفلاحين والمسوقين ومن سيولة الشركة".



واكد أن "المبالغ المصروفة الكلية بلغت مايقارب 65%، وعملية الصرف تعتمد على الية الاسبقية في التسويق وحسب تواريخ معاملات التسويق الموجودة في المعمل"، مشددا على أن "الشركة تهيب بكافة الاخوة المسوقين لمحصول الذرة الصفراء لعام ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بمراجعة معامل الذرة الصفراء الموجودة في المحافظات بغية استلام مستحقاتهم المالية".

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