روسيا تعلن عزمها اختبار لقاح كورونا على 40 ألف شخص

أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستختبر لقاح كورونا على 40 ألف شخص.
وكشف نائب رئيس وزراء روسيا، مارات خوسنولين، إنه أخذ جرعة من لقاح كورونا الروسي الجديد، ليصبح بذاك أول عضو في الحكومة الروسية يعلن عن تناوله العقار، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.
وقال المسئول الروسي، إن أخذ اللقاح كان ضرورة لمواصلة الاعمال المستجلة في البلاد.
وفي آب الجاري أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اللقاح الروسي، وقال إنه الأول في العالم، واطلقوا في روسيا عليه اسم "سبوتنيك في"، وبعد الاعلان عن اللقاح، كشف بوتين إن إحدى بناته، قد تناولت اللقاح.
وقال المسئول الروسي، إن أخذ اللقاح كان ضرورة لمواصلة الاعمال المستجلة في البلاد.
وفي آب الجاري أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اللقاح الروسي، وقال إنه الأول في العالم، واطلقوا في روسيا عليه اسم "سبوتنيك في"، وبعد الاعلان عن اللقاح، كشف بوتين إن إحدى بناته، قد تناولت اللقاح.
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