شاب يبتكر نوعية جديدة من 'الثيل' تتلاءم مع أجواء العراق

وقال درجال في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إنه "استقبلنا الخبير الزراعي ابراهيم الحسناوي واشدنا بخطوات الشباب العراقي".

وأضاف "استمعنا الى شرح مفصل عن طبيعة عمل الخبير الزراعي في مزرعته ونوعية الثيل المستخدم الذي يتلاءم مع الاجواء في العراق".



وأوضح "باركنا هذه الخطوات التي يقوم بها شبابنا على الرغم من جميع الظروف الصعبة، وتم الاتفاق على منح الشاب ابراهيم الحسناوي قطعة ارض كاستثمار في محافظة البصرة للبدء في عملية زراعتها بالنجيل الطبيعي، فضلا عن احد الملاعب في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي".

ابراهيم خليل الحسناوي شاب من مواليد 1998 حاصل على الشهادة الابتدائية، استطاع ان يستغل خبرته في الزراعة كي ينشئ مشروع إكساء بالعشب الطبيعي من النوع الممتاز.

