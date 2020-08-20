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الكشف عن التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري الابطال

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2020-08-20 | 14:58

الكشف عن التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري الابطال

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كشفت بطولة عن التشكيل المثالي لدور نصف النهائي من المسابقة القارية والذي انتهى يوم أمس، الأربعاء.
وتأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على حساب لايبزيج بنتيجة 3-0 يوم، الثلاثاء، ولحقه بايرن ميونخ ليتواجد في العاصمة البرتغالية "لشبونة" بعد فوزه بنفس النتيجة على حساب أولمبيك ليون يوم أمس، الأربعاء.

وسيلتقي الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيُقام يوم، الأحد المقبل، على ملعب "دا لوز" معقل نادي بنفيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وجاءت التشكيلة مكونة من لاعبي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان طرفي المباراة النهائية كالتالي:

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حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بيرنات، كيمبيمبي، كيميتش، ماركينيوس، كيهرير.

الوسط: ديفيز، تياجو، دي ماريا، جنابري.

الهجوم: ليفاندوفسكي.

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