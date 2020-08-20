وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "استقبلنا بمكتبنا صباح اليوم مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي واستعرضنا معه تطورات المشهد الامني في العراق وتحديات المرحلة القادمة، كما ناقشنا اهمية الارتقاء بالمنظومة الامنية في العراق والعمل على تطويرها وتدريب ملاكاتها بشكل مستمر فضلا عن اعتماد التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك".



واضاف الحكيم في تغريدته، "ايضا أشرنا الى ان تحديات الارهاب لم تعد تحديات عسكرية بقدر ماهي تحديات امنية، واعربنا عن قلقنا من تصاعد حالات اغتيال للناشطين، داعين المنظومة الامنية لبذل جهد اكبر للحد منها ومنع المجرمين من ارتكابها وكشف خيوط هذه الجرائم والقاء القبض على الفاعلين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم والاعرجي يبحثان الحد من جرائم اغتيال الناشطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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