شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. تسجيل 461 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 131 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة في الإمارات إجراءها 72,283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. Advertisements وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 65,802 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات فيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 369 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة الجميع وسلامتهم. وأعلنت الوزارة عن شفاء 131 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 58,153 حالة.

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