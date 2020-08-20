زعيم المعارضة في روسيا في غيبوبة

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"الخليج 365" من لندن: دخل أبرز زعيم معارضة في روسيا في غيبوبة بعد ترجيح تسميمه وهو على متن طائرة كانت متجهة تومسك الواقعة في سيبيريا إلى موسكو.

وأعلنت كيرا يارميش، المتحدثة باسم مؤسس "صندوق مكافحة الفساد"، أليكسي نافالني، صباح اليوم الخميس، أن المعارض الروسي الأبرز، نافالني، دخل في غيبوبة وهو بحالة حرجة ولا يزال على جهاز التنفس الصناعي، مرجحة أنه سُمِّم بسبب نشاطه السياسي.

ويعتبر نافالني (44 عامًا) المتحدر من أصول روسية وأوكرانية، وترعرع في أوبنيسك جنوب غرب موسكو، أكبر منتقد مؤثر منذ فترة طويلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رد فعل مراوغ

وكتبت يارميش في "تغريدة" على موقع "تويتر": "يؤكد ردّ الفعل المراوغ من الأطباء أن هذا تسميم. قبل ساعتين كانوا مستعدين لمشاركة أي معلومات، والآن من الواضح أنهم يماطلون ولا يقولون ما يعلمون".

قالت يارميش لوكالة "إنترفاكس": "لا شك في أنه جرى تسميم نافالني بسبب نشاطه وموقفه السياسيين"، موضحةً أن محامي "صندوق مكافحة الفساد" يرفعون قضية بموجب المادة 277 من القانون الجنائي الروسي "الاعتداء على حياة شخصية حكومية أو عامة"، ونطالب "لجنة التحقيق الروسية بإجراء تحقيق".

فحوصات

وفي مراوغة رسمية، من موسكو، نقلت وكالات الانباء الرسمية الروسية عن نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، أناتولي كالينيتشينكو، اليوم الخميس، قوله إن حالة أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أومسك من الطائرة بشكل عاجل، مستقرة ويقدم له العلاج المكثف، وقد تم إجراء عشرات الفحوصات له.

وقال الطبيب للصحفيين: " حالة المريض مستقرة. والعلاج المكثف مستمر، أحرزنا حتى الآن تقدمًا في تشخيص المرض، وتم الحصول على نتائج عشرات الفحوصات حول معايير حالة الدم وعمل الدماغ والأعضاء والأجهزة الأخرى. العلاج مستمر".

وتداول المستخدمون على "تلغرام" مقطع فيديو من متن الطائرة حيث يمكن سماع صراخ نافالني.

فقدان وعي

وفي وقت سابق من اليوم، هبطت الطائرة المتجهة من مدينة تومسك الواقعة في سيبيريا إلى موسكو اضطرارياً في مدينة أومسك بعد إصابة نافالني البالغ من العمر 44 عاماً بوعكة صحية وتعرّقه وفقدانه الوعي.

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وفي تلك الأثناء، بدأ مدير ومالك المقهى الكائن في مطار تومسك الذي تناول نافالني فيه الشاي قبل استقلاله الطائرة، المراجعة على خلفية تسمّم السياسي المعارض، مؤكداً لـ"إنترفاكس" أنه سيجري التحقق من ملابسات الواقعة وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

من جهتها، أكدت مديرة مقرّ نافالني في تومسك، كسينيا فادييفا، أنه كان بصحة جيدة طوال الأيام الثلاثة التي قضاها في المدينة، ولم يشكُ من أي أعراض صباح اليوم الخميس.

ظروف غامضة

وهذه ليست أول مرة يشتبه فيها بتسميم نافالني، إذ سبق له أن أصيب في ظروف غامضة بنوع من "الحساسية" والسخونة وتورم الوجه في أثناء حبسه إدارياً في صيف 2019.

يذكر أن نافالني كان تخرج من كلية القانون في روسيا عام 1998، وحصل على منحة في جامعة ييل الأميركية عام 2010.

ولمع نجمه بسبب مواقفه المنتقدة للفساد والرئيس بوتين، وكانت له مدونة شهيرة باسم لايف جورنال، تحوّل منها لاحقاً إلى يوتيوب ليتابعه نحو مليون مشترك، ثم تويتر حيث يتابع حسابه مليون شخص.

وصنع نافالني لنفسه اسماً من خلال فضح الفساد المستشري، واصفاً روسيا الموحدة تحت زعامة بوتين بأنها "حزب المحتالين واللصوص".

منع ترشيح

ومُنع من الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، وقضى عقوبة بالحبس شهراً عقب تنظيم تظاهرات قبيل الولاية الرابعة لبوتين بسبب إدانات سابقة بالاحتيال في قضية قال مرة أخرى إنها ذات دوافع سياسية.

وقد وصف الحزب الرئيسي في البلاد "حزب روسيا المتحدة" بقيادة بوتين، بأنه "حزب من المحتالين واللصوص". وفي يونيو 2020، وصف التصويت على الإصلاحات الدستورية بأنه "انقلاب" و "انتهاك للدستور". تسمح الإصلاحات لبوتين بخدمة فترتين أخريين في المنصب.

وكان نافالني سُجن لمدة 30 يومًا العام الماضي لانتهاكه قوانين الاحتجاج الصارمة ودعوته إلى مظاهرة غير مصرح بها في موسكو أدت إلى اعتقال أكثر من 1000 شخص.

وأثناء احتجازه، أصيب بمرض تم تشخيصه على أنه "التهاب الجلد التماسي"، لكنه قال إنه قد يكون تسممًا.

