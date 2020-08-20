المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تعود للغناء من جديد-فيديو

عادت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، للغناء من جديد، رغم إعلانها اعتزاله في بداية مسارها. ونشرت بسمة بوسيل، أمس الأربعاء، عبر قناتها على “يوتيوب” أدت فيه أغنية “بيلا تشاو” بتوزيع جديد و تعاونت بسمة بوسيل من خلال العمل مع هيثم راضي وجلال فهمي والمخرج معتز خليل. وعادت الفنانة المغربية ​بسمة بوسيل،​ زوجة الفنان المصري تامر حسني الى الغناء، بعد أن اعتزلت إثر زواجها، لكن بوابتها الجديدة هي أغاني كوفر، بحيت سبقت وأن قدمت أغنية إلا راح الغالي لحاتم عمور .

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