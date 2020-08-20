“توي فلاي” تحصل على ترخيص حكومة “العثماني” لتسيير رحلات بين بلجيكا والمغرب

أعلنت شركة الطيران البلجيكية “توي فلاي”، اليوم الأربعاء، أنها ستسير سلسلة من الرحلات الخاصة بين بلجيكا والمغرب، وذلك خلال الفترة ما بين 27 غشت و10 شتنبر المقبل.

وأوضحت شركة “توي فلاي” في بلاغ بهذا الخصوص، أنها “توصلت بترخيص من الحكومة المغربية لتأمين رحلات بين بروكسيل ساوث شارلروا، والدار البيضاء ووجدة والحسيمة”.

وذكرت شركة الطيران أن “هذه الرحلات الخاصة ستمكن المواطنين المغاربة الموجودين حاليا في أوروبا من العودة إلى بلدهم الأم. وعلى العكس من ذلك، سيتمكن المغاربة الذين يتوفرون على إقامة في أوروبا، أيضا، من العودة إلى بلجيكا في رحلة العودة”.

وبغية السفر إلى/من المغرب، أكدت “توي فلاي” أنه “سيتعين على الركاب إثبات جنسيتهم المزدوجة والامتثال لشروط دخول بلد المقصد، كما هو موضح على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية”.

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وذكرت شركة الطيران، بأن جميع رحلاتها يتم تسييرها وفقا للإجراءات الصحية المعمول بها من قبل وكالة سلامتة الطيران الأوروبية.

وتعد “توي فلاي”، التي تنشط منذ مارس 2004، ثاني أكبر شركة طيران في بلجيكا، حيث يصل أسطولها إلى أزيد من 120 وجهة بالحوض المتوسطي، والرأس الأخضر، وجزر الكناري، وإفريقيا ومنطقة الكاريبي.

وإلى جانب الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار بروكسيل، فإن “توي فلاي” هي شركة الطيران الوحيدة التي تقلع طائراتها من المطارات الجهوية الرئيسية البلجيكية الأربع (شارلروا، ولييج، وأنفيرس، وأوستند).