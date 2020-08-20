أعلنت شركة الطيران البلجيكية “توي فلاي”، اليوم الأربعاء، أنها ستسير سلسلة من الرحلات الخاصة بين بلجيكا والمغرب، وذلك خلال الفترة ما بين 27 غشت و10 شتنبر المقبل.
وأوضحت شركة “توي فلاي” في بلاغ بهذا الخصوص، أنها “توصلت بترخيص من الحكومة المغربية لتأمين رحلات بين بروكسيل ساوث شارلروا، والدار البيضاء ووجدة والحسيمة”.
وذكرت شركة الطيران أن “هذه الرحلات الخاصة ستمكن المواطنين المغاربة الموجودين حاليا في أوروبا من العودة إلى بلدهم الأم. وعلى العكس من ذلك، سيتمكن المغاربة الذين يتوفرون على إقامة في أوروبا، أيضا، من العودة إلى بلجيكا في رحلة العودة”.
وبغية السفر إلى/من المغرب، أكدت “توي فلاي” أنه “سيتعين على الركاب إثبات جنسيتهم المزدوجة والامتثال لشروط دخول بلد المقصد، كما هو موضح على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية”.
وذكرت شركة الطيران، بأن جميع رحلاتها يتم تسييرها وفقا للإجراءات الصحية المعمول بها من قبل وكالة سلامتة الطيران الأوروبية.
وتعد “توي فلاي”، التي تنشط منذ مارس 2004، ثاني أكبر شركة طيران في بلجيكا، حيث يصل أسطولها إلى أزيد من 120 وجهة بالحوض المتوسطي، والرأس الأخضر، وجزر الكناري، وإفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وإلى جانب الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار بروكسيل، فإن “توي فلاي” هي شركة الطيران الوحيدة التي تقلع طائراتها من المطارات الجهوية الرئيسية البلجيكية الأربع (شارلروا، ولييج، وأنفيرس، وأوستند).
كانت هذه تفاصيل خبر “توي فلاي” تحصل على ترخيص حكومة “العثماني” لتسيير رحلات بين بلجيكا والمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.