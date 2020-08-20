مهاجرون ينفذون أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية و50 منهم يتمكنون من الوصول

بالرغم من الوضع الأمني الخاص الذي تعيشه المنطقة بسبب أزمة كورونا، عاد المهاجرون لتنفيذ محاولات اقتحامهم لسياج مدينة مليلية المحتلة، منفذين اليوم، واحدة من أكبر هذه العمليات.
وقالت وكالة إيفي الإسبانية، إن ما يقرب من 300 مهاجر، حاولوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اقتحام سياج مليلية المحتلة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من بين المئات من منفذي هذه العملية على الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، نجح حوالي 50 منهم في مساعي الوصول للمدينة المحتلة، فيما لم يتمكن الآخرون، وجلهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، من القفز على السياج.
عملية اليوم، تعد من أكبر عمليات القفز من محيط مدينة بني نصار نحو مليلية المحتلة، حيث تضم أكبر عدد من المهاجرين.
وكان 260 مهاجرا، قد نفذوا عملية مماثلة شهر أبريل الماضي، نجح خمسون منهم في الوصول للمدينة المحتلة.
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