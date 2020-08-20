مندلبليت يطالب "العليا" بالنظر مجددا بهدم منزل الأسير أبو بكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لدائرة الالتماسات التابعة للنيابة العامة، بتقديم طلب رسمي للمحكمة الإسرائيلية العليا للنظر مجددا بأمر هدم منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، من بلدة يعبد قضاء جنين. ويأتي قرار مندلبليت في أعقاب القرار الصادر عن "العليا" الإسرائيلية في العاشر من آب/ أغسطس الجاري، والقاضي بإلغاء أمر هدم منزل عائلة الأسير أبو بكر، والصادر عن جيش الاحتلال بزعم ضلوع أبو بكر في عملية الحجر التي أسفرت عن مقتل جندي الإسرائيلي خلال عملية اقتحام للبلدة، في أيار/ مايو الماضي.ا

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