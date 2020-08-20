عيلوط: مصرع فتى وإصابة آخر بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي فتى مصرعه وأصيب آخر بحادث طرق في قرية عيلوط بعد ظهر اليوم، الخميس.

وفي التفاصيل، أسفر حادث انقلاب دبّاب رباعي الدفع (تراكتورون) من منحدر قرب استاد عيلوط عن مصرع فتى وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة.

وأفاد مركز الشفاء الطبي أن طواقم مركز الشفاء بالتعاون مع "نجمة داود الحمراء" أجرت عمليات إنعاش لمصاب، تم نقله بمروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، والآخر حالته تُنذِرُ بالخطر وتمّ نقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، فارق أحدهما الحياة لاحقا.

وقال الباراميدك في "نجمة داود الحمراء"، ميكا عوز، والمضمد ربيع خوري، إنه "عندما وصلنا كان هناك الكثير من الضجة، قادنا الأهالي إلى مكان الحادث، ولاحظنا على الفور مصابا وهو يرقد بجوار مركبة منقلبة، دون نبض ولا تنفس، وبدأنا على الفور بإجراء عمليات إنعاش متقدمة وتم نقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة. وكان هناك آخر تحت المركبة وهو فاقد للوعي ومصاب بجروح بالغة بمنطقة الرأس، إذ قدمنا له علاجا أوليا وأجرينا عمليات إنعاش له وعلى وجه السرعة تم نقله بالطائرة للمستشفى وهو بحالة محفوفة بالخطر".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.