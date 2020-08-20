القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُجّل ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات عربية، فيما شهدت بلدات أخرى انخفاضا في عدد الحالات النشطة، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، الخميس.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الخميس، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الناصرة: المصابون 247
الطيبة: المصابون 225
يركا: المصابون 255
قلنسوة: المصابون 149
أم الفحم: المصابون 207
رهط: المصابون 267
كفر قاسم: المصابون 208
الطيرة: المصابون 189
باقة الغربية: المصابون 96
سخنين: المصابون 166
عيلوط: المصابون 177
كفر مندا: المصابون 76
يافة الناصرة: المصابون 87
عين ماهل: المصابون 79
طلعة عارة: المصابون 90
دير الأسد: المصابون 71
جت: المصابون 62
إكسال: المصابون 58
شفاعمرو: المصابون 68
مجد الكروم: المصابون 60
بيت جن: المصابون 53
كفر قرع: المصابون 60
دبورية: المصابون 43
زيمر: المصابون 44
الفريديس: المصابون 15
جديدة المكر: المصابون 88
حرفيش: المصابون 61
طمرة: المصابون 44
كفر كنا: المصابون 49
عرعرة: المصابون 57
الرينة: المصابون 45
نحف: المصابون 47
جلجولية: المصابون 43
أبو سنان: المصابون 36
المغار: المصابون 39
بسمة عارة: المصابون 38
عرابة: المصابون 27
كسيفة: المصابون 30
كفر برا: المصابون 60
شعب: المصابون 28
كابول: المصابون 28
الزرازير: المصابون 20
يانوح جث: المصابون 30
دالية الكرمل: المصابون 34
جولس: المصابون 18
كفر ياسيف: المصابون 22
عرعرة النقب: المصابون 19
جسر الزرقاء: المصابون 35
البعنة: المصابون 20
دير حنا: المصابون 25
عيلبون: المصابون 16.
بلدات الجولان المحتل:
عين قينيا: المصابون 28
مسعدة: المصابون 17
مجدل شمس: 19
بقعاثا: 0.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المجتمع العربي: 267 إصابة في رهط و247 بالناصرة و207 بأم الفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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