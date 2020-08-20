التحالف يغير على مواقع للمليشيا في الجوف

الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 20/آب/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع حوثية في مديرية "خب والشعف" بالمحافظة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.