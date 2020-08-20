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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يغير على مواقع للمليشيا في الجوف والان مع التفاصيل
الخميس 20 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 20/آب/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع حوثية في مديرية "خب والشعف" بالمحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
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