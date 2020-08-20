شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 20 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه أفادت مصادر عسكرية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بأن مليشيات الحوثي الإرهابية عاودت استهدافها المتكرر منازل المواطنين جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالأسلحة المختلفة.

Advertisements وأفادت محلية في حيس، بأن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار صوب منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة. وتابعت المصادر، إن المليشيات عاودت استهداف منازل أخرى بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل عنيف ومتواصل. وكثفت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، في تعنت واضح وصريح منها، رافضة الالتزام بأي من بنود الهدنة، في ظل تخاذل أممي ودولي.

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