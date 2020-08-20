شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمنع دخول أي مسافر لأراضيها دون "بي سي آر" والان نبدء بالتفاصيل

منعت السلطات التونسية دخول أي شخص إلى أراضيها بدون شهادة فحص مخبري تؤكد سلامته من مرض فيروس كورونا المسجد (كوفيد 19) "بي سي آر" . وأوضح وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال مؤتمر صحفي إنه لن يتم السماح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي التونسية إلا بعد الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس مهما كانت المنطقة القادم منها.

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