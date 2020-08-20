شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 شخصًا.. مسلحون يطلقون النار عشوائيا على السكان بنيحيريا والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 11 شخصًا على الأقل ، جرّاء هجوم مسلح وقع في منطقة طاشهان قارة بمحافظة نيجر، غرب نيجيريا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش اليوم، أن مسلحين أطلقوا النيران بشكل عشوائي على السكان، مشيرًا إلى أن الجيش تمكن في المقابل من قتل عدد كبير من تلك العناصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصًا.. مسلحون يطلقون النار عشوائيا على السكان بنيحيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.