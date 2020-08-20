استقالة وزير خارجية بولندا.. ووصيتان من السلف للخلف

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الخميس، استقالة وزيرها ياتسيك تشابوتوفيتش، دون إعطاء أسباب محددة.

لكن وكالة الأنباء البولندية نقلت عن المكتب الصحفي للوزارة قوله إن تشابوتوفيتش كان قد أعلن في الماضي، أن فترة ما بعد الانتخابات "هي الوقت المناسب لإحداث تغيير في منصب وزير الخارجية".

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أعيد انتخاب الرئيس البولندي أندريه دودا الذي يحظى بدعم من الفريق الحاكم.

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وصية السلف للخلف

وتشابوتوفيتش الذي يشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني 2018، أعرب عن قناعته بأن من سيخلفه "سيحافظ على النهج الحالي ويعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية"، وفق الوزارة.

وتأتي خطوة تشابوتوفيتش بعد يومين من استقالة وزير الصحة لوكاس زوموفسكي، لأسباب وصفها الأخير بأنها شخصية.

كما أنها تأتي في وقت تعهدت فيه بولندا بحل الأزمة السياسية في بيلاروس، في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي عارض نتائجها الاتحاد الأوروبي.

وعشية استقالته، استقبل وزير الخارجية البولندي، المعارضتين البيلاروسيتين فاليري وفيرونيكا تسيبكالو، في بولندا.