رئيس وزراء اليونان ينفي ترك طالبي اللجوء بالبحر

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اثينا: نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس نفيًا قاطعا الاتهامات المتكررة التي تفيد برد طالبي اللجوء بشكل مخالف للقانون وتركهم عالقين في البحر، مؤكدا أنها معلومات "مضللة" من تدبير تركيا.

وصرح رئيس الوزراء لشبكة "سي إن إن" مساء الأربعاء أن "اليونان تحترم دولة القانون، لقد منحنا حق اللجوء لعشرات الآلاف من الأشخاص".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تحقيق نُشر في 14 أغسطس، أن اليونان "تخلت" عن المهاجرين في البحر وتم انقاذهم من قبل خفر السواحل التركي.

وأوضحت الصحيفة أنها جمعت إفادات من مهاجرين عانوا من هذا الوضع وحصلت على أدلة أخرى من منظمات حقوقية وكذلك من خفر السواحل التركي.

وبحسب الصحيفة فإن أكثر من ألف مهاجر "تركوا في البحر" منذ مارس.

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وشكك رئيس الوزراء في مصداقية التحقيق "الذي مصدره تركيا بشكل رئيسي" قائلا "إذا كان هناك حادث واحد يحتاج إلى التحقيق فسأكون أول من يقوم به".

والعلاقات بين البلدين متوترة للغاية، لا سيما بسبب الخلافات حول المناطق البحرية حيث بدات أنقرة حملة للتنقيب عن حقول الغاز. وتعتبر أثينا هذه المناطق تحت سيادتها.

دعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة اليونانية مرارًا إلى التحقيق في عمليات صد المهاجرين في البحر.

وتنفي أثينا دائمًا ترك طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.