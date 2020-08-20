استقالة وزير خارجية بولندا

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أعلنت وزارة خارجية بولندا أن وزير الخارجية ياتسيك تشابوتوفيتش استقال من منصبه الخميس، من دون إعطاء أسباب محددة للقرار.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن المكتب الصحافي للوزارة قوله إن "الوزير أعلن في الماضي أن فترة ما بعد الانتخابات هي الوقت المناسب لإحداث تغيير في منصب وزير الخارجية".

وأعيد انتخاب الرئيس البولندي أندريه دودا الذي يحظى بدعم من الفريق الحاكم في منتصف يوليو.

وأضافت الوزارة أن تشابوتوفيتش الذي يشغل منصبه منذ يناير 2018 "أعرب عن قناعته بأن خليفته سيحافظ على النهج الحالي ويعزز مكانة بولندا على الساحة الدولية".

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تأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي تعهدت فيه وارسو بحل الأزمة السياسية في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية التي عارضت نتائجها المعارضة الديموقراطية البيلاروسية والاتحاد الأوروبي.

واستقبل وزير الخارجية الأربعاء المعارضتين البيلاروسيتين فاليري وفيرونيكا تسيبكالو في بولندا.

ويأتي رحيل الوزير بعد استقالة وزير الصحة لوكاس زوموفسكي الثلاثاء لأسباب وصفها بأنها شخصية.

ويُتهم زير الصحة بالفشل في إدارته للإمدادات المتصلة بمكافحة وباء كوفيد-19.