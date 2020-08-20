شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "المحامين العرب" يتهم عضو سابق في الاتحاد بالاعتداء على المقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إنه تم الاعتداء على مقر الاتحاد أمس الأربعاء، مؤكدا أنه عدوان على رسالة مهنة المحاماة، ومساس بحقوق منتسبيها، وأن ما حدث في اتحاد المحامين من قيام أحد أعضاء الاتحاد السابقين بالاعتداء على مقر الاتحاد تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة، ولا ترتقي لمستوى العمل المهني المعتد به، هو أمر في حقيقته إساءة لرسالة المهنة، ولجميع منتسبيها في كافة الدول العربية، كما أنه يمثل واقعة مؤسفة، وحادثة يندى له الجبين.

وأضاف أن الإساءة لرموز الاتحاد قد باتت قاب قوسين أو أدني من تقويض هذا البنيان الشامخ، وأن هذا الصرح العظيم الذي هو بمثابة بيت العائلة لجميع المحامين العرب، الأمر الذي يستدعي وجود نوع من المحاسبة، وعودة بالأمور إلى نصابها الطبيعي.

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كما أعربت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن بالغ تقديرها لرئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامين مصر العلامة الجليل رجائي عطية لاستنكاره لهذه الحادثة المؤلمة الدخيلة على تاريخ اتحاد المحامين العرب وتتنافى شكلاً وموضوعاً مع العمل المؤسسي والمهني، مؤكدة على تمسكها باللوائح والقوانين و هي الضابط لكل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات، للقيام بالدور المناط بالاتحاد مهنياً ومن اجل قضايانا العربية والقومية التي تأسس من اجلها الاتحاد منذ ١٩٤٤.