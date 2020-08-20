شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يتهم منظمي عزاء المغربي اليوم بالسطو على اتحاد المحامين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن مايحاوله البعض مساء اليوم ليس عزاء الراحل عبد العظيم المغربى، وانما هو احتفال مجموعة لفرض سطو على اتحاد المحامين العرب وعلى مناصبه ويؤدى إلى تدميره، مضيفا أن العزاء الحقيقى يقيمه مع التأبين رئيس الاتحاد نقيب محامين مصر الساعة الخامسة مساء الثلاثاء ٢٥ أغسطس الجارى.

وتوفى السبت الماضى ، عبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ونعى عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة و اتحاد المحامين العرب الراحل ، مؤكدين أن الراحل كان علما من أعلام المحاماة و العمل النقابى العربى.

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وكان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر من قبل خلال ختام اجتماعه بتونس رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى المحامى نائب الأمين العام "الأمين العام المساعد لدولة المقر بالقاهرة".

وجدد المكتب الدائم - فى بيان له- الثقة فى عبد العظيم المغربى تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما.