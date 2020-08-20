محافظ أسيوط يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المركز النموذجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة القوصية، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء. رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مدينة القوصية، وعدد من مساعدي رئيس المركز ومدير المركز التكنولوجي. وأكد "سعد" استمرار العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين على مدار الأسبوع، واطمأن المحافظ خلالها على سير العمل داخل هذه المراكز ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين، كما تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة.

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