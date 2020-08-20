"واشنطن بوست" تشيد بخطوة إعادة هيكلة الجهاز الإداري بسلطنة عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط/واشنطن - أ ش أ أشادت صحيفة"واشنطن بوست"الأمريكية بخطوة إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري لسلطنة عمان والتي اتخذها السلطان هيثم بن طارق.. خاصة المرسوم السلطاني الذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. وجاء في تقرير نشرته الصحيفة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن السلطان هيثم بن طارق أصدر 28 مرسومًا بإعادة تسمية الوزارات وتنظيمها في السلطنة . وأشارت كريستين سميث المحللة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن إلى أن تلك الخطوة تأتي في وسط تغيرات إقليمية هامة وفي ظل التداعيات الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا كوفيد-19". وقالت الصحيفة،إن السلطنة"لا تزال محاورًا رئيسيًا في المنطقة وأن السلطان هيثم بن طارق أكد في خطابه الأول أنه"يخطط لمواصلة مسار السياسة الخارجية للسلطنة ".

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