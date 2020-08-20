الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، على صلة بحادثة إطلاق نار على قوارب إيرانية الاثنين الماضي.

ووفقا لبيان للخارجية الإماراتية، نقلته وكالة "مهر" للأنباء، فإن "خفر السواحل الإماراتي أطلق النار على خمس قوارب إيرانية وقام بتوقيف أحدها في الخليج الفارسي، ما أدى إلى مقتل صيادين اثنين".

Advertisements

وأفاد بيان الوزارة بأن أبوظبي "أرسلت مذكرة اعتذار رسمية تعرب فيها عن أسفها للحادثة وجاهزيتها للتعويض عن الخسائر".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الإماراتي على الاستدعاء.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت أن دوريات السواحل اشتبكت مع زوارق صيد مخالفة دخلت المياه الاقليمية للدولة وأن زوارق حرس السواحل قامت بمحاولة إيقاف قوارب الصيد لكنها لم تمتثل للأوامر فتم تطبيق قواعد الاشتباك.