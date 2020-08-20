الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة ويصيب 3 فلسطينيين بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - أ ش أ

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس،عدة مواقع على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة للضبط الميداني شرقي بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع،بعد وقت قصير من قصف نقاط للضبط الميداني شرقي قرية جحر الديك،وشرقي مخيم البريج وسط القطاع دون الإعلان عن إصابات جراء القصف.

وفي سياق متصل أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله .

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل .. فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثالث دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.