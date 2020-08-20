"الإسكندرية" تشارك في ورشة عمل دولية حول آليات التعافي من تبعات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شاركت محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، في ورشة عمل دولية من خلال تطبيق "زووم"، حول آليات التعافي الاقتصادي من تبعات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وتعد الورشة أولى خطوات المشروع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، وهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي تشارك فيه مدينة الإسكندرية ممثلة عن جمهورية مصر العربية.

Advertisements

وخلال الورشة جرى عرض كافة الإجراءات المتخذة منذ بداية الجائحة، وأكثر القطاعات الاقتصادية تضررا والإجراءات التي جرى اتخاذها لدعم القطاع الصحي والقطاعات الخدمية والاقتصادية بالمحافظة.

كما شملت ورشة العمل الدولية عدة عروض جرى تقديمها من مدن دولية أخرى مثل "البرازيل وبيرو وغانا".

ومثلت مدينة الإسكندرية مصر خلال هذا الحدث، كونها ثالث المحافظات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أنها تساهم بنصيب كبير في إجمالي التجارة الخارجية والصناعة.