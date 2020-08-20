ليبيا/ الاعلان عن رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس 20 أوت 2020، رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري المسبب لأمراض التيفوس والحمى والطفح الجلدي النزفي في مدن ترهونة والقره بولي.
وأشار المركز في مقطع فيديو منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إلى أن فريقا طبيا تابعا له زار، أمس الأربعاء، منطقة سوق الجمعة المصابحة بمدينة ترهونة بناءً على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض «ريكتسيا» في المدينة.
وحسب عضو بالفريق الطبي، فإن الفريق زار عائلة ظهرت بها إصابات بالمرض، وتم سحب عينات من جميع أفراد العائلة، لافتًا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة «ريكتسيا»، وتظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة وظهور طفح جلدي.
وأشار إلى تسجيل ست إصابات بالمرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والأخرى في القره بولي.
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