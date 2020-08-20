ماكرون يتهم أردوغان بزعزعة الاستقرار في المنطقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبع سياسة تشكل عامل زعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية نشرتها قناة "العربية الحدث"أردوغان ينتهج "سياسة توسّعية لا تتّفق والمصالح الأوروبية"، وتشكّل "عاملاً مزعزعاً لاستقرار" أوروبا .

وتابع "يجب على أوروبا أن تتصدّى لهذه الأمور وجهاً لوجه،وأن تتحمّل مسؤوليتها أنا لست مع التصعيد لكن بالتوازي

أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو معنى " .العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تشهد تدهورا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب سياسة أردوغان المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي كان أخرها دفع أنقرة بسفينة تنقيب قرب سواحل اليونان .وعززت فرنسا مؤخرا من تواجدها في البحر المتوسط دعما لليونان وقبرص ضد ممارسات تركيا وعبرت باريس في ذات الوقت عن رفضها لأعمال تركيا ووقوفها جانب اليونان في أزمتها بالمتوسط .

أعلنت وزارة العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن وضع الأقنعة الواقية سيصبح إلزاميا في جميع أماكن العمل تقريبا في فرنسا.

وأوضحت وزارة العمل أنها تعمل الآن على التنفيذ العملي للسياسة الجديدة مع شركائها في المجتمع.

وأوصت بالعمل من المنزل للحد من مخاطر العدوى والحد من استخدام وسائل النقل العام.



