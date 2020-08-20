512 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و409 حالات تماثلت للشفاء، وتسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



قالت الكيلة، في تصريح، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات عدة، وأن نسبة التعافي بلغت 61.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي

الكيلة، أمس الأربعاء، تسجيل ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

قالت في بيان صحفي، إن حالات الوفاة سجلت في حوارة بمحافظة نابلس ودورا في محافظة الخليل ومخيم شعفاط في القدس.

وأوضحت الكيلة أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 200 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتلتها محافظة الخليل بإجمالي 115 إصابة إضافة إلى ثلاث إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

Advertisements

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي بلغ 23427 حالة، تعافى منها 14321 فيما بلغ عدد الوفيات 127.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.